Erzurum'un asırlık çınarı Salli Nine 114'üncü yaşını kutladı

Erzurum'un İspir ilçesinde görenler hayrete düşüren bir hayat hikayesi...

İlçede 1 Temmuz 1912'de dünyaya gelen Salli Yalçın, 1,5 yaşında annesini, 3 yaşında babasını kaybetti.

Teyzesinin büyüttüğü Yalçın, zorluklarla dolu bir hayat geçirdi. Genç yaşta evlenen Yalçın, şu an en büyüğü 80 yaşında olan 5 çocuk dünyaya getirdi.

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞADI

Çiftçilikle uğraşan ve üretmekten vazgeçmeyen Yalçın, İspir'de başkalarının tarlalarını sürerek aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı, yaya olarak Artvin yaylalarına da giderek göçerlik yaptı.

Ürünlerini başta Artvin ve Rize olmak üzere bölge illerindeki pazarlarda sepetin içinde satan Yalçın, doğayla ve toprakla iç içe bir yaşam sürdü.

100 YAŞINDA KADAR HASTANEYE AYAK BASMADI

100 yaşına kadar neredeyse hiç hastaneye gitmeyen Yalçın, bir asrı aşkın zaman önce doğduğu Elmalı Mahallesi'ndeki oğlunun evinde hayatına devam ediyor.

İlerleyen yaşına bağlı olarak son 14 yıldır yatağa bağımlı yaşayan asırlık çınarın en büyük destekçisi ise 76 yaşındaki oğlu Hüseyin ve gelini 65 yaşındaki Ayşe Yalçın.

Yaklaşık yarım asırdır aynı çatı altında yaşayan Ayşe Yalçın, kayınvalidesinin tüm günlük ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

GELİNİ TİTİZLİKLE BAKIYOR

Gelininin gösterdiği özen ve sevgiyle yaşama tutunan Yalçın, gelinine duasını eksik etmiyor.

Hayat arkadaşını 22 sene önce kaybeden Salli Yalçın, yaz mevsimini İspir'in Elmalı Mahallesi'nde, kış aylarını ise genellikle Rize'de geçiriyor.

"O BANA ALLAH'IN VERDİĞİ BİR NİMET"

Gelin Ayşe Yalçın, sevgiyle kayınvalidesinin hizmetini yaptığını söyledi.

Anne ve babasından ne gördüyse onu devam ettirdiğine dikkati çeken Yalçın, "Annem babam vefat etti. Anne olarak ben onu biliyorum. Onu asla kayınvalide olarak görmedim. O bana Allah'ın verdiği bir nimet. Canıgönülden bakıyorum. O bizim bebeğimiz." ifadelerini kullandı.

"TORUNLARININ TORUNLARINI GÖRDÜ"

Ayşe Yalçın, "Bazen torunları ziyarete geliyor. Torunlarının torunlarını gördü. Benim torunumun çocuğunu gördü." ifadesini kullandı.

Salli Nine'nin oğlu Hüseyin Yalçın ise annesinin yaşlılık dışında ömrü boyunca neredeyse hiç hastaneye gitmediğini söyledi.

Yalçın, "Annemin bu kadar yaşa kadar sağlıklı olmasının sırrı buralarda yaşamaktı. Biz çocukken tarlaları hep annem biçerdi. Kendi halinde yıllarca hep çalıştı." diye konuştu.