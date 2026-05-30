Esad rejimi Suriyeli satranç şampiyonu Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğunu katletti

Suriye’de yıllardır akıbeti bilinmeyen en dikkat çekici kayıp vakalarından biriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

11 Mart 2013 tarihinde eşi Abdurrahman Yassin’in tutuklanmasının ardından, Rania Al-Abbasi, altı çocuğu ve çocukların bakıcısı rejim güçleri tarafından alıkonulmuştu.

O tarihten bu yana aileden herhangi bir haber alınamazken, olay Suriye’deki zorla kaybetme vakalarının sembollerinden biri haline gelmişti.

KOMİSYON: KESİN BULGULARA ULAŞILDI

Suriye Ulusal Kayıp Kişiler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir yürütülen soruşturmalar sonucunda çocukların yaşamını yitirdiğine dair kesin verilere ulaşıldığı bildirildi.

Komisyonun açıklamasında, elde edilen sonuçların kapsamlı araştırmalar, veri analizleri ve çapraz doğrulama süreçleri sonucunda değerlendirildiği belirtilerek, çocukların cenazelerine ulaşılması ve defin yerlerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Rania Al-Abbasi, eşi Abdurrahman Yassin ve çocukların bakıcısının akıbetine ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

DAYIDAN ÇARPICI İDDİALAR

Yıllardır ailesinin akıbetinin ortaya çıkarılması için kamuoyu oluşturmaya çalışan Hasan Al-Abbasi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların hayatını kaybettiği yönündeki bilgileri doğruladı.

Hasan Al-Abbasi, yeğenlerinin ölümünden Esad rejimi adına görev yaptığı belirtilen istihbarat mensubu Amjad Yousef’i sorumlu tuttu. Al-Abbasi, söz konusu kişinin geçmişte ortaya çıkan ve çok sayıda sivilin öldürüldüğü Tadamon Katliamı görüntülerinin baş şüphelilerinden biri olduğunu öne sürdü.

Açıklamasında, “Yıllardır aradığımız kız kardeşimin çocuklarına ulaştık ancak ne yazık ki onları şehit olarak bulduk. Amjad Yousef’in, yürüttüğüm insani yardım faaliyetleri nedeniyle benden intikam almak amacıyla bu suçu işlediğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Suriyeli kaynaklara göre 2013 yılında gözaltına alınan Dima, Entisar, Najah, Alaa, Ahmed ve Layan isimli çocukların yaşları o dönemde 2 ile 14 arasında değişiyordu.