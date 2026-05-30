Eşekarısı sorununa doğal çözüm: Yuva yapmadan önce vazgeçiyorlar

Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, ev sahipleri için de hareketli bir dönem başlıyor.

Mayıs ayının başından haziran ayının başına kadar olan süreçte, genç eşekarısı kraliçeleri ilk peteklerini örmek amacıyla bahçelerde, çatı çıkıntılarında ve alet kulübelerinde uygun yer aramak için keşfe çıkar.

Yaban arıları doğa koruması altında olan ve ekolojik açıdan büyük değer taşıyan canlılardır, ancak doğrudan terasın üzerine, çocuk odası penceresinin yanına ya da ev girişine yuva kurduklarında ciddi bir sorun haline gelebilir.

Doğru zamanda alınacak küçük önlemlerle yuva inşasını daha başlamadan engelleyebilirsiniz.

Eşekarısı yuvayı ne zaman ve nasıl inşa eder?

Genç kraliçelerin yuva yeri arayışı Mayıs başında başlar. Bu dönemde hayvanlar ev duvarları, kirişler ve odun yığınları boyunca yavaşça uçarak çatlakları ve boşlukları kontrol ederler. Güçlü bir yerel hafızaya sahip olan bu böcekler, geçmiş yıllarda başarılı olan koloni yerlerini tanırlar. Bu nedenle sonbaharda eski bir yuvayı kaldırsanız bile, yeni bir kraliçe ilkbaharda tam olarak aynı noktayı seçebilir.

Asıl yuva inşaatı ise Mayıs ortasında başlar. İlk üç hafta boyunca kraliçe tamamen tek başına çalışır; topladığı odun liflerini tükürüğüyle yoğurarak gri renkli, kağıt benzeri karakteristik petek hücrelerini oluşturur. Yaklaşık bir ay sonra ilk işçiler yumurtadan çıkarak kraliçeye yardıma başlar. Bu yüzden yuva inşasını önlemek için en kritik zaman dilimi, kraliçenin yalnız çalıştığı bu ilk üç haftadır.

En çok hangi alanları tercih ediyorlar?

Eşekarısı türleri sürekli olarak rüzgardan ve yağmurdan korunan kuru alanlar ararlar. Tercih ettikleri yerler türlerine göre değişiklik gösterir:

Bazı türler yer altını, zemin kaplama tahtalarının altını, eski fare deliklerini veya kompost yığınlarını seçer.

Bazı türler ise panjur kutuları, tavan köşeleri, boş kuş evleri ve eski ahşap bahçe mobilyalarındaki oyuklar gibi karanlık ve kuru boşlukları tercih eder.

Bahçedeki besin kaynaklarını sınırlandırın

Kraliçe arılar, yiyecek kaynaklarına yakın olan yerleri yuva alanı olarak seçmeye özen gösterirler. Bahçenizdeki açık yiyecekler onlar için büyük bir davetiyedir. Bu çekiciliği azaltmak için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Her yemekten sonra bahçe masasını, yapışkan meyve suyu ve reçel kalıntıları kalmayacak şekilde iyice silin.

Kompost yığınlarının üzerini bir kapak veya polar örtü ile tutarlı bir şekilde kapatın.

Eşekarısını bahçeye çeken yaprak bitleri, tırtıllar ve böcek larvaları gibi zararlılarla biyolojik yöntemlerle mücadele edin.

Ağaçlardan düşen meyveleri günlük olarak toplayıp kapalı kutulara atın.

Dışarıdaki içeceklerin üzerini mutlaka bir kapak veya bezle örtün.

Yapısal boşlukları ve girişleri kapatın

Eşekarısının evinizdeki boşluklara sızması için sadece birkaç milimetrelik bir açıklık yeterlidir. Nisan ve Mayıs aylarında evinizin etrafını inceleyerek potansiyel giriş yollarını kapatmalısınız:

Pencere ve panjur kutusu arasında kalan boşlukları köpük veya fırça contalarla yalıtın.

Duvar ve cephelerde oluşan çatlakları harç ya da akrilik dolgu ile kapatın.

Tavan arasını iyi bir şekilde yalıtarak açık havalandırma deliklerine ince gözenekli böcek sineklikleri yerleştirin.

Bahçedeki eski, içi boş ağaç gövdelerini ve çürümüş kütükleri kaldırın.

Kuşların üreme mevsimi bittikten sonra boş kuş evlerini temizleyin ve yaz boyunca giriş deliklerini kapalı tutun.

Ayrıca uçucu yağların gücünden yararlanabilirsiniz. Karanfil yağı ve çay ağacı yağının kokusu eşekarısı için son derece iticidir. Potansiyel yuva alanlarının yakınına yerleştireceğiniz koku kaplarına veya bir pamuk parçasına bu yağlardan birkaç damla damlatabilirsiniz. Yağlar hızla buharlaştığı için bu işlemi iki üç günde bir yenilemeniz gerekir.