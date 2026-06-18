Esenyurt TEM'de tır alevlere teslim oldu

İstanbul'da gece saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Bahçeşehir mevkiinde seyir halindeki tırda bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu, ardından 112 Acil Servise ihbarda bulundu.

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, yolda güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçta hasar oluştu.

Yangın nedeniyle trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.