İstanbul Esenyurt’ta bulunan lüks bir sitenin önünde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Esenyurt’ta bakıcı kadın metrelerce yükseklikten düştü

HIRSIZLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Türkmenistan uyruklu kadının, olaydan dakikalarca önce bakıcılık yaptığı ev sahibi İpek A. ile evde kaybolan değerli eşya yüzünden tartıştığı öğrenildi.