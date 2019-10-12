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Esenyurt'ta kuyumcu hırsızlığı kamerada

Talatpaşa Mahallesi’nde bir kuyumcuya gelen iki yabancı uyruklu hırsız, kuyumcuya gelen başka bir müşterinin cüzdanını çaldı.

İHA | 12.10.2019 - 10:22..
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Ayhan Işık'ın kuyumcu dükkanına 1'i kadın, 2 kişi müşteri kılığında geldi.

Dükkan sahibi, müşterilerle ilgilenirken müşteri kılığında içeri giren yabancı uyruklu hırsızlar, bu boşluktan faydalandı.

Esenyurt'ta kuyumcu hırsızlığı kamerada

CÜZDANI ÇALDILAR

Hırsızlar, müşterinin tezgah üzerinde duran cüzdanını kaşla göz arası çaldı.

Cüzdanının yerinde olmadığını fark eden diğer müşteri, güvenlik kameralarını izledikten sonra polise gideceğini söyledi.

2 kişi müşteri kılığında hırsızlık yaptı VİDEO

"DALGINLIKTAN FAYDALANDILAR"

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Ayhan Işık, hırsızlık şüphelilerinin başka bir kuyumcuda daha müşteri kılığında giderek aynı yöntemle hırsızlık yaptıklarını ifade ederek, “İki çift geldi yabancı uyruklu. Maksadı ayrı bir şeydi ama bizden herhangi bir şey alamayınca müşterinin cüzdanını çaldılar. Önce alışveriş yaptılar sonra beklediler, soru sorma bahanesiyle müşterinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp uzanıp çaldılar.” dedi.

Esenyurt'ta kuyumcu hırsızlığı kamerada

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Esenyurt'ta meydana gelen bu hırsızlık olayı ise kameralara anbean yansıdı.

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