İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler hız kesmeden devam ederken, Esenyurt ilçesinde ise minibüs sürücülerinin koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kurallara uymadığı görüldü.
MİNİBÜSLER TIKLIM TIKLIM
Uyarılara rağmen minibüs şoförleri araçlarına fazla sayıda yolcu almaya devam etti. Trafik polisleri ise kurallar çerçevesinde minibüsçülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Esenyurt'ta minibüsçüler sosyal mesafe kuralına uymadı
YASAĞA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA
Özellikle sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yoğun olan minibüslere göz açtırılmadı.
Verilen talimatla yolcu kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan sürücülere binlerce lira ceza yağdı.