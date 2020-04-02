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Esenyurt'ta minibüsçüler sosyal mesafe kuralına uymadı

Yasağa ve uyarılara rağmen minibüslerde insanların iç içe binmesine göz yuman şoförlere para cezası uygulandı.

İHA |
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Esenyurt'ta minibüsçüler sosyal mesafe kuralına uymadı

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler hız kesmeden devam ederken, Esenyurt ilçesinde ise minibüs sürücülerinin koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kurallara uymadığı görüldü.

MİNİBÜSLER TIKLIM TIKLIM

Uyarılara rağmen minibüs şoförleri araçlarına fazla sayıda yolcu almaya devam etti. Trafik polisleri ise kurallar çerçevesinde minibüsçülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Esenyurt'ta minibüsçüler sosyal mesafe kuralına uymadı

YASAĞA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA

Özellikle sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yoğun olan minibüslere göz açtırılmadı.

Verilen talimatla yolcu kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan sürücülere binlerce lira ceza yağdı.

Esenyurt'ta minibüsçüler sosyal mesafe kuralına uymadı

Esenyurt'ta minibüsçüler sosyal mesafe kuralına uymadı

Esenyurt'ta minibüsçüler sosyal mesafe kuralına uymadı

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