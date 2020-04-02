Esenyurt'ta minibüsçüler sosyal mesafe kuralına uymadı

Polis ekiplerince bir ayda yapılan çalışmalar sonucunda 53 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirilken, 50 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yasağa ve uyarılara rağmen minibüslerde insanların iç içe binmesine göz yuman şoförlere para cezası uygulandı.

Degaj, kalecinin topu rakip alana yollamak için önce topu elinden çıkarıp sonra ayağı ile vurmasına denir.

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Galatasaray'da kiradan dönecekler can sıkıyor

Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Diagne, Babel ve Ozornwafor'un takıma dönüşü, hem yabancı oyuncu sayısında hem de mali anlamda sarı-kırmızılıları zor durumda bırakacak.