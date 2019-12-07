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Esenyurt'ta motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, motosiklet sürücüsü gencin ayakkabıları ise yola fırladı.

İHA | 07.12.2019 - 15:54..
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Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde 39 SG 382 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yine aynı şeritte giden bir tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet, yerde birkaç metre sürüklendi ve parçalandı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü, olay yerinden geçen ambulans ile yakında bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Burada ilk müdahalenin ardından sürücü, devlet hastanesine sevk edildi.

Motosikletin arkasında olduğu söylenilen kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta tıra çarpan motosiklettekiler yaralandı

Esenyurt'ta motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

AYAKKABILARI YOLA FIRLADI

Ekipler tarafından, kazayla ilgili rapor tutulduğu belirtildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü gencin ayakkabıları ise yol kenarına fırladı. Bir süre durma noktasına gelen trafik, çekicinin motosikleti yoldan kaldırması ile normal seyrine döndü.

Esenyurt'ta motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Esenyurt'ta motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Esenyurt'ta motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Esenyurt'ta motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

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