Esenyurt'ta vale ile müşteri arasında silahlı kavga

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kafeterya önünde yaşanan olay, sabah saatlerinde kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, vale ile müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin silahla ateş açtığı iddia edildi. O sırada bölgede bulunan polis ekipleri silah seslerini duyarak olaya anında müdahale etti.

Yaşanan gerginlik çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olayın daha da büyümesi engellendi.

POLİS HIZLI MÜDAHALE ETTİ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olay kontrol altına alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.