taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Esenyurt'ta yasa dışı bahisçilere baskın: 3 gözaltı

Bir internet kafenin alt katında bilgisayardan bahis oynatan kişilerin adresine, baskın yapıldı.

DHA | 24.08.2019 - 16:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da birçok sokakta, yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan, yasa dışı bahis oynatılıyor.

BİLGİSAYARDAN OYNATIYORLAR

Polis, Esenyurt'ta bir internet kafenin alt katına konulan bilgisayardan yasa dışı bahis oynatan şüphelileri takibe aldı. Çok sayıda kişinin girip çıktığı bodrum kata, operasyon düzenlendi.

Esenyurt'ta yasa dışı bahisçilere baskın: 3 gözaltı

Bir bilgisayar üzerinden yaşa dışı bahis oynatan kişi ile baskın sırasında bahis oynayan 2 kişi, gözaltına alındı. Bodrum katta çok sayıda yaşa dışı bahis kuponu da bulundu. Polis, bilgisayar kasasına el koydu. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü,

Esenyurt'ta yasa dışı bahisçilere baskın: 3 gözaltı

Esenyurt'ta yasa dışı bahisçilere baskın: 3 gözaltı

Esenyurt'ta yasa dışı bahisçilere baskın: 3 gözaltı

Esenyurt'ta yasa dışı bahisçilere baskın: 3 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cani koca doğum yapan eşini hastanede bıçakladı

Cani koca doğum yapan eşini hastanede bıçakladı

332
Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

Suriye'de YPG/PKK siperleri yıkılıyor

91
Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

Erdoğan'dan Ayder'deki salıncakları hemen kaldırın talimatı

224
Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

140
Negredo'dan nefis trivela golü

Negredo'dan nefis trivela golü

25
İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

İzmir'deki su kesintileri vatandaşı bıktırdı

491
Esad rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

Esad rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir