Eşi tarafından vurulan genç kadın gözünü kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Dilek Y., eşi Behzat Y. ile yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılının kasım ayında ailesinin evine döndü.

10 aylık eşiyle konuşma bahanesiyle Dilek Y.’nin annesi Tülay ve babası Veli D.’nin evine gelen Behzat Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle evin içerisinde ateş etmeye başladı.

Behzat Y.’nin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Dilek Y.'ye isabet etti.

SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ, SOL GÖZÜ YÜZDE 5 GÖRÜYOR

Kafasına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Y., olayın ardından 21 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Ayrılmak istediği eşinin şiddetine maruz kalan genç kadın, gözlerine isabet eden saçmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetti, sol gözünde de görme kaybı oldu. Sağ gözüne protez göz takılan Dilek’in sol gözü de yüzde 5 oranında görüyor. Saçmalar nedeniyle dişlerinin çoğu kırılan Dilek Y.'nin yüzünde saçma izleri hala duruyor.

"HAYATIMI KARARTTI"

Eşinin gözlerinin katili olduğunu söyleyen Dilek Y., yetkililerden yardım bekliyor. Olay gününü anlatan Dilek Y., eşinin madde kullandığını ve kendisini de teşvik ettiğini öne sürerek, “O şahıs bana hayatımı karattı, zindan etti, beni bitirdi. Allah’ım kendisini yattığı yerden çıkarmasın, gün yüzü göstermesin. Kadına şiddet son bulsun diyoruz ama maalesef son bulmuyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Kimse kimsenin canını almaya hakkı yok.” dedi.

"BENİ SAĞLIĞIMA KAVUŞTURACAK BİR DOKTORA İHTİYACIM VAR"

Bir gözünü kaybeden, bir gözünde de görme kaybı olan şiddet mağduru kadın, gözlerine kavuşmayı hayal ediyor. İyi bir doktora ihtiyacı olduğunu kaydeden Dilek Y., “'Ben bunu yaparım’ diyen doktora ihtiyacım var. Benim gözümün sorunu retinada. Ön kornea ve mercekte değil. Öyle bir doktorun çıkması lazım, beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. Bu yüzden devlet büyüklerimden, ağabeylerden, ablalardan, bilgisi olan kişilerden yardım istiyorum. Allah rızası için bu konuda ben şifama kavuşmak istiyorum. Maddi ve manevi yardım istiyorum.” diye konuştu.

DAVA SÜRÜYOR

Gaziantep Adliye Sarayı’nda olayın ardından başlatılan davanın sürdüğünü dile getiren Dilek Y., yakın bir zamanda duruşmanın görüleceğini belirterek, Behzat Y.’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Behzat Y.’nin kendisini öldürmeye kalkıştığını aktaran Dilek Y., “Ben o şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır şekilde cezasını çeksin. Ben ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde oradan çıkmasını istemiyorum. Kandil gecesinde, millet camide namaz kılarken o cani benim canıma kıymaya kalkıştı.” ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİMİN KATİLİ"

Gözyaşları içerisinde olay anını anlatan Dilek Y., “Bu şahıs benim gözlerimin katili. Benim geleceğimin, gençliğimin katili. Beni ölmekten kötü etti. Ben sürünüyorum. Ben devlet büyüklerimizden yardım istiyorum, onun oradan çıkmasını istemiyorum.” diye konuştu.