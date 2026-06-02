Esin Gündoğdu'nun son hali gündem oldu

Mide küçültme ameliyatı ve diyet sayesinde 72 kilo veren oyuncu Esin Gündoğdu, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Gündoğdu, son haliyle yeniden gündeme geldi.

YENİ FOTOĞRAFLAR

Gündoğdu'nun paylaştığı yeni karelerde, siyah üst ve bol kesim kot pantolon kombiniyle kamera karşısına geçtiği görüldü. Kısa saçları ve fit görünümüyle dikkat çeken oyuncunun değişimi, eski görüntüleriyle kıyaslandığında büyük fark ortaya koydu.

"HALSİZİM"

Son halini yayınlayan oyuncu, yaşadığı sağlık problemlerinden de bahsetti.

Değerlerinin düştüğünü belirten oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Yarın sabah kan vermeye gideceğim çünkü galiba bende, emin olmamakla birlikte, değerlerimden birkaçında eksiklik var. Yani yorgunluk hissi var, aşırı derecede üşüme var. Yani sürekli üşüyorum, şu anda da üşüyorum mesela. Şu an üzerimdeki kışlık içlik yani bu havada. Galiba kan değerlerim de düşük çünkü ben et yemediğim için, çok vitaminlerime de dikkat etmediğim için demirim eksik çıkacak büyüki htimalle. Hem D vitaminim hem demirim eksik çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Gerçekten halsizim."