Eşinden ikinci kez ayrılan şahıs evi tinerle yaktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ağabeyi ile aynı binada oturan Y.Ö. adlı şahıs, eşinden ayrılınca bunalıma girdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İki katlı binanın giriş katında yaşayan Y.Ö., eline aldığı tineri evin içine döküp tutuşturdu. Tinerin alev alması sonucu tutuşan eşyalarla, alevler hızla büyüdü. Yangını gören üst kattaki ağabeyinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Y.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

TİNER DOLU TENEKE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında, alevlerin sardığı ev söndürüldü. Büyük oranda yanan evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri evin içinde ağzı açık tiner dolu teneke kutu buldu.

1 AY ÖNCE DE EVİ YAKTI

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemede, görgü tanıklarının ifadesi sonucu şahsın yaklaşık 1 ay önce de evi yaktığı bilgisine ulaştı. Olay yerinde bulunan tinere el koyan ekipler, Y.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.