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Eşine kızıp kendini yaktı

Antalya'da tartıştığı eşine kızan ve kendini çakmakla ateşe veren kişi, "İnandırmak için yaptım" dedi.

DHA | 16.12.2018 - 17:25..
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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi 1. Sokak'ta, tek katlı gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali A., eşiyle tartışmasının ardından evdeki yanıcı maddeyi aldı, bahçeye çıkıp üzerine döktü.

İKNA OLMAYINCA KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kendini yakmakla tehdit eden Mehmet Ali A.'yı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan, Mehmet Ali A., bir süre sonra elindeki çakmakla kendini ateşe verdi.

"EŞİME KENDİMİ İNANDIRAMADIM"

Üzerindeki kıyafetleri alev alan adama polis ve çevredekiler müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali A.'nın göğüs, boyun ve kollarında birinci derecede yanıklar oluştuğu belirlendi. Hastaneeye kaldırılıp tedaviye alınan Mehmet Ali A.'nın, "Kendini neden yaktın" sorusuna, "Eşimle bir konuda tartışıyorduk. Kendimi ona inandıramadım. İnandırmak için de yaktım" dediği öğrenildi.

Eşine kızıp kendini yaktı

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