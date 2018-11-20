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Eşini kabloyla boğup intihar etti

KKTC'de yaşayan Hasan Yılmaz Karasalih tartıştığı eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kabloyla boğdu, ardından da kendisine elektrik vererek intihar etti.

DHA | 20.11.2018 - 08:28..
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Gönyeli'de bir apartmanda oturan Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kablo ile boğdu.

Cinayetin ardından iddiaya göre, bir ucu açık kablonun fişini prize sokan Hasan Yılmaz Karasalih, kabloyu kendisine dolayıp vücuduna akım vererek intihar etti. Karasalih'in eşini öldürmeden önce kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.

POLİSİN İLK İNCELEMESİ TAMAMLANDI

KKTC'de, Hasan Yılmaz Karasalih'in eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kabloyla boğup, intihar etmesinin ardından, polis, olayla ilgili ilk inceleme sonucunu açıkladı. İncelemede, Sevinç Karasalih'in 'bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma', Hasan Yılmaz Karasalih'in ise 'vücudundan elektrik akımı geçmesi' sonucu öldüğü belirtildi.

2 çocuk ve 3 torun sahibi Hasan Yılmaz Karasalih ve Sevinç Karasalih'in cenazelerinin yarın öğle namazının ardından Başkent Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Eşini kabloyla boğup intihar etti

Eşini kabloyla boğup intihar etti

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