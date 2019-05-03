Eşini öldürdü, İran'a kaçtı

Iğdır'ın Koçlar Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Bülent Paşaoğlu ile eşi 48 yaşındaki Ayşe Zeynep Paşaoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMADA KAN DÖKÜLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent Paşaoğlu, 2 çocuğunun annesi Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nu tabancayla vurdu. Ayşe Zeynep Paşaoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Bülent Paşaoğlu ise evden kaçtı.

KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının annesini gözü önünde öldürmesi nedeniyle o sırada evde olan üniversite muzunu kızı Tutku Paşaoğlu da şoka girdi.

SINIR KAPISINDAN KAÇTI

Genç kız hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan Bülent Paşaoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı araştırmada, Bülent Paşaoğlu'nun olaydan hemen sonra bindiği taksiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a kaçtığını belirledi.

AKŞAM SAATLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nun cenazesi ise yapılan otopsi sonrası Halfeli beldesine götürüldü. Ayşe Zeynep Paşaoğlu, dün akşam saatlerinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.