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Eşiyle barışmak için 433 km yürüyecek

Avrupa Yakası'ndan metrobüs ile Söğütlüçeşme durağına gelen 42 yaşındaki bir kişi, üç yıllık eşiyle barışabilmek amacıyla İstanbul’dan yola çıktı.

İHA | 16.11.2019 - 10:35..
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Eşiyle tartışan ve evden çıkan üç yıllık evli tekstil işçisi 42 yaşındaki Ertan Çeşmecioğlu, ‘Seni seviyorum Aysun’ yazan pankartla, İstanbul Kadıköy’den Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

POLİS VAZGEÇİREMEDİ

D-100 karayolundaki kaldırımdan Ankara istikametine doğru yürüyen Çeşmecioğlu, Kartal’a geldiğinde polis ekiplerince karşılandı. Yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarına rağmen yürümekte ısrarcı olan Çeşmecioğlu, yaklaşık 433 kilometrelik yolu yürümek için tekrar yola koyuldu.

Eşiyle barışmak için 433 km yürüyecek VİDEO

"BOŞU BOŞUNA YUVAM YIKILIYOR"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşeceğini belirten Ertan Çeşmecioğlu, “Yok yere yuvam yıkılıyor. Karımın bana atmış olduğu bir yalandan dolayı ben kızdım evden çıktım, benim Ankara’ya gitmem lazım, yürüyeyim. Boşu boşuna benim yuvam yıkılıyor, kaynanam üç senedir bizde. Onlar üç kardeşler, hiçbir zaman anneleriyle ilgilenmediler. Hep anneleri bizimle birlikte, anneleri hastalandı ben koştum, hastanelik oldu ben koştum. Karım bütün gün hastanelerde, bizi çökerttiler, sinir sahibi ettiler. Kaynanam eve ne alırsa, akşam geliyorum ‘Yok su aldım, yok kaşar aldım’ sırf o su aldım dedi diye eve 4 bin 500 TL'lik su arıtıcısı taktırdım.” dedi.

Eşiyle barışmak için 433 km yürüyecek

"KAYNANAM BİZİ MAHVETTİ"

Eşiyle mutlu bir evliliği olduğunu belirten Çeşmecioğlu, Ankara’ya doğru yürüdüğünden eşinin haberi olmadığını söyleyerek, “Evden ben çıktım, ev zaten onların, benim hiçbir şeyim yok. Nikah şekerlerimizi bile biz yaptık. Ben eşimi çok seviyorum. Kaynanam bizi mahvetti. Onlar bizi mahvettiler. Kaynanam kendisine baktırmak için beni yanına aldı, yoksa ben karımla kirada oturacaktım ve mutlu olacaktım. Ben karımı istiyorum, ben karımı çok seviyorum, ben gerekirse öleceğim onun için. Savcılarım, hakimlerim bu insanları bir dinleyin de ondan sonra boşayın. Benim kaynanamı köyde bile istemiyorlar.” ifadelerini kullandı.

"BEN KARIMI ÇOK SEVİYORUM"

Ankara’ya ulaştığında Bakan Selçuk ile görüşmek istediğini belirten Çeşmecioğlu, “Bakanımın ellerinden öperim, bizi barıştırsınlar. Ben karımı çok seviyorum. Sayın Bakanım çok seviyorum.” diye seslendi.

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