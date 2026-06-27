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Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst, Twente'ye transfer oldu

2022-2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Wout Weghorst, Hollanda ekibi Twente'ye imza attı.

AA AA
Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst, Twente'ye transfer oldu
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Hollanda ekibi Twente, Wout Weghorst'u transfer etti.

Twente yaptığı açıklamada, "Şu anda Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım kadrosunda yer alan ve 52 kez milli forma giyen Weghorst, kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacak." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA 18 MAÇTA 9 GOL ATTI

AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki santrafor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş, 18 maçta 9 gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)