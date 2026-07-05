Eski İsrailli bakan: Ordudaki mühimmatlar 10 gün içinde tükenecek

Gazze'de 3 yıla yakın bir süredir soykırım yapan İsrail, uluslararası kamuoyunun nefretini kazanırken, özellikle de İran'a saldırılar sonrası kendi ülkesinde de eleştirilerin hedefi oluyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrail Savunma Bakanı ve Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman hükümetin Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilere yönelik zorunlu askerlik konusundaki tutumunu da eleştirdi.

MÜHİMMATLARIN TÜKENECEĞİ İDDİASI

Liberman, Netanyahu hükümetini, koalisyonu bir arada tutabilmek için ülkeyi mahvetmeye hazır olmakla suçlayarak, "10 gün içinde İsrail ordusunun mühimmatı kalmayacak." ifadesini kullandı.

"HAMAS, GAZZE'DE ROKET ÜRETİYOR"

Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutacak yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Liberman, söz konusu yasanın asker kaçaklığını meşrulaştırdığını söyledi.

Liberman, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolünü sıklaştırdığını ve yeniden roket üretmeye başladığını iddia etti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, "askeri kapasitelerini hızla inşa ettikleri" iddialarına ilişkin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarını meşrulaştırmak amacıyla propaganda yaptığı açıklamasında bulunmuştu.