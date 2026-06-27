Eski terlikleri topladılar, tekneye dönüştürdüler: Her limanda ders veriyor

Kenya'nın Lamu Adası'nda ilham verici bir geri dönüşüm projesi gerçekleştirildi.

Çevreciler, tekne ustaları ve gönüllüler, sahillerden toplanan yaklaşık 10 ton plastik atığı ve 30 bin kullanılmış plaj terliğini kullanarak geleneksel bir Svahili yelkenlisi inşa etti.

"Flipflopi" adı verilen tekne, tamamen geri dönüştürülmüş plastikten yapılan ilk geleneksel yelkenli olarak kabul ediliyor.

Projenin amacı yalnızca çöpleri değerlendirmek değildi.

Ekip, okyanuslara karışan plastik atıkların yeniden kullanılabileceğini göstermek ve kıyı topluluklarında farkındalık oluşturmak istedi.

Teknenin gövdesi geri dönüştürülmüş plastikten üretilirken, sahillerden toplanan binlerce terlik de yapının farklı bölümlerinde değerlendirildi.

500 kilometre yol katetti

Yaklaşık 9 metre uzunluğundaki tekne, ilk büyük yolculuğunu Kenya'nın Lamu Adası'ndan Tanzanya'nın Zanzibar Adası'na yaptı.

Yaklaşık 500 kilometrelik seyahat boyunca birçok kıyı yerleşimine uğrayan ekip, plastik kirliliğinin etkilerini anlatarak çocuklar ve yetişkinler için eğitim etkinlikleri düzenliyor.