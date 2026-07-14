Eskişehir’de 3’üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Odunpazarı ilçesinde pencereden hava almak istediği sırada korkulukların kopması sonucu dengesini kaybeden 61 yaşındaki Huriye Bakılan, metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Işıklar Mahallesi Yamaner Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında oğlu ile birlikte yaşayan Huriye Bakılan, pencereden hava almak istediği sırada camdaki demir korkulukların yerinden kopmasıyla dengesini kaybetti.
Bakılan, yaşanan ani olayın ardından zemine düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralanan Huriye Bakılan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Bakılan’ın cansız bedeni gerekli işlemlerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)