Eskişehir'de 5 uyuşturucu gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan İran uyruklu bir şüpheli ile söz konusu kişiden uyuşturucu temin eden 4 İranlı yakalandı.
EVDEN ÇIKANLAR
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10,95 gram Afyon sakızı ile 12,15 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.
HEPSİ SERBEST
"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen İranlı şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.