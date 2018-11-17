taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Eskişehir'de 5 uyuşturucu gözaltısı

Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 17.11.2018 - 14:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Eskişehir'de 5 uyuşturucu gözaltısı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan İran uyruklu bir şüpheli ile söz konusu kişiden uyuşturucu temin eden 4 İranlı yakalandı.

EVDEN ÇIKANLAR

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10,95 gram Afyon sakızı ile 12,15 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi.

HEPSİ SERBEST

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen İranlı şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

328
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

144
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

41
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

47
CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

CIA: Kaşıkçı cinayeti emrini Prens bin Selman verdi

64
İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

60
Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz kararı

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM