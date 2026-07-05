Eskişehir'de ağır kokular yayılan evinde yaşlı adam ölü bulundu
Eskişehir'de yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni evinden yayılan ve tüm sokağı saran ağır kokular üzerine bulundu.
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Yaşar Ateş'ten yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları daireden sokağa kadar yayılan kötü kokular üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Ateş'i hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yaşar Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Ateş'in cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.