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Eskişehir'de Avustralya için eylem

Eskişehirliler, hazırladıkları özel kıyafet ve dekorla Avustralya’daki orman yangınlarından etkilenen hayvanlara dikkat çekti.

DHA | 20.01.2020 - 16:38..
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Avustralya’da 2019’un Eylül ayında başlayan orman yangınları hala devam ediyor...

Kıta genelinde meydana gelen yangınlarda 28 kişi hayatını kaybederken, alınan son bilgilere göre; içerisinde kanguru ve koalaların yoğunlukta olduğu yaklaşık yarım milyar hayvan da telef oldu.

Eskişehir'de Avustralya için eylem

PROTESTOLARA NEDEN OLDU

Küresel ısınma ve aşırı sıcaklıkların sebep gösterildiği yangınlarda çok sayıda hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Yangınları söndürme çalışmaları hala devam ederken, dünya genelinde ise çeşitli yardım kampanyaları ve protestolar düzenlendi.

Eskişehir'de Avustralya için eylem

“YANGINLARIN SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN YETERLİ TEDBİRLER ALINMADI”

Söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığı yangınlara bir tepki de Eskişehir’den geldi. Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik mahallesinde kurulan Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve Geliştirme Derneği yönetici ve üyeleri, hazırladıkları dikkat çekici etkinlik ile yangınların söndürülememesini protesto etti.

Eskişehir'de Avustralya için eylem

OYUNCAK HAYVANLAR DEKOR OLARAK KULLANILDI

Katılımcılar, Odunpazarı Belediyesi Hicri Sezen Parkı'nda düzenledikleri protesto gösterisinde, koala, ayı, panda, fil gibi çeşitli hayvan oyuncuklarını dekor olarak kullandı. Dernek Yöneticisi Halit Gürsoy ise üzerinde yırtık kıyafetlerle ve yüzünü boyayarak eylemi daha ilginç bir hale getirdi. Ayrıca Gürsoy, orman yangını fotoğraflarının bulunduğu pankartın önünde bir basın açıklaması yaptı.

Eskişehir'de Avustralya için eylem

Yangından etkilenen bir insanı canlandıran Dernek Başkanı Halit Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Dernek yöneticisi olarak uzak kıta Avustralya’daki yangınların devam etmesi canımızı acıtmaktadır. Yangının söndürülmesi için tedbirlerin alınmasında aciz kalınması sonucu azımsanmayacak büyüklükte ormanların ve buralarda barınan çeşitli hayvanların yanarak yok olmaları bizi üzmektedir. Bunun adı vahşet değil de nedir? Süper devletler uzaya çıkmakta, küçük devletler savaş çığırtkanlığı yapmakta, dünya ekonomik ve teknolojik gelişmeleriyle ilerlemekte. Ancak haftalardır, aylardır artarak devam eden orman yangınlarına insanların bu kadar aciz ve çağrısız kalmamaları gerekir” ifadelerine yer verdi.

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