Eskişehir'de bisikletli çocuk ile araç çarpıştı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Eskişehir'de korkutan kaza...

Huzur Mahallesi'nde 6 yaşındaki yabancı uyruklu M.Ö., bisikletiyle Şahinci Sokak üzerinden Şair Nedim Sokak istikametine doğru ilerlediği esnada, seyir halinde olan İ.D. idaresindeki SUV tipi araçla çarpıştı.

KALDIRIMA SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden küçük çocuk bisikletiyle birlikte kaldırıma doğru sürüklendi.

Meydana gelen üzücü kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk kontrolleri yapılan küçük M.Ö., tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.