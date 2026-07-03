Ankara’da otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

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Ankara’da Etimesgut ilçesinde geniş bir otluk arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.