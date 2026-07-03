Cezayir'i deviren İsviçre son 16'ya yükseldi
İsviçre, FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Cezayir'i 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında İsviçre ile Cezayir karşı karşıya geldi.
Kanada'nın Vancouver kentindeki mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran İsviçre, son 16 turu biletinin sahibi oldu.
Cezayir ise turnuvaya veda etti.
İsviçre'nin gollerini 10. dakikada Breel Embolo ile 46. dakikada Dan Ndoye kaydetti.
ÜST ÜSTE 4. KEZ
Üst üste 4. kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen İsviçre, bu turda Kolombiya - Gana müsabakasının kazananıyla kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi