Kütahya'da servis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Emirler Caddesi'ne çıkış yapmak isteyen H.A. idaresindeki beyaz eşya servis aracına M.H.Ö. yönetimindeki plakasız motosiklet çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.H.Ö. ile arkasında yolcu konumunda bulunan K.D., yola savrularak yaralandı.
Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)