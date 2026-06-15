Eskişehir'de geri geri gelen aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde feci kaza...

üstakil evinden çıkan 86 yaşındaki Ayşe Portakal, sokak üzerinde yürümeye başladı.

O sırada sokakta kamyonla karşılaştığı için geri geri gelen Y.P. isimli sürücü hafif ticari araç Ayşe Portakal’a çarparak yaralanmasına sebep oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinden yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen kazada ağır yaralanan talihsiz kadın Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayşe Portakal kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis konuyla alakalı inceleme başlattı.