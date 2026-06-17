Eskişehir'de gökyüzünde sıra dışı evlilik teklifi

Eskişehir’de Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde yaşanan olay, sıradan bir uçuşu unutulmaz bir ana dönüştürdü.

Ankara’dan gelen genç bir çift, planörle gerçekleştirdikleri uçuş sırasında gökyüzünde yapılan sürpriz evlilik teklifiyle duygusal anlar yaşadı.

UÇUŞ BAHANESİYLE BAŞLAYAN SÜRPRİZ

Ankara’da yaşayan Can Çiftçi ve Sıla Akkaya çifti, arkadaş gruplarıyla birlikte Eskişehir’e yalnızca uçuş deneyimi yaşamak amacıyla geldi.

Türk Hava Kurumu’nun Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi tesislerinde yapılan planlara göre çift, iki farklı planörle gökyüzüne yükseldi. Sıla Akkaya ise organizasyondan habersiz şekilde sadece keyifli bir uçuşa katıldığını düşünüyordu.

800 METRE YÜKSEKLİKTE GÖKYÜZÜNDE TEKLİF

Uçuş sırasında yaklaşık 800 metre irtifada planörler, pilot manevralarıyla yan yana getirildi. Bu sırada Can Çiftçi, telsiz sistemi üzerinden sevgilisine ulaşarak evlilik teklifini gerçekleştirdi.

Gökyüzünde yapılan sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Akkaya, teklife “evet” yanıtını verdi. O anlarda çiftin duygusal anlar yaşadığı, gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

PİSTE İNİNCE İKİNCİ SÜRPRİZ

Yaklaşık 25 dakikalık uçuşun ardından planörler, sorunsuz şekilde piste iniş yaptı. Ancak sürpriz burada bitmedi.

Pistte, çiftin yalnız geldiğini sandığı arkadaş grubunun aslında organize şekilde hazır bulunduğu ortaya çıktı. Ankara’dan Eskişehir’e gelen yakın arkadaşlar, genç çifti alkışlarla karşıladı.

ORGANİZASYON ÖNCEDEN PLANLANDI

Evlilik teklifini organize eden Can Çiftçi, sürecin uzun bir hazırlık aşamasından geçtiğini belirterek, planör uçuşunun özellikle bu an için seçildiğini ifade etti. Çift, telsiz üzerinden iletişim kurarak gökyüzünde teklif anını gerçekleştirdi.

Organizasyona destek veren pilotlar ve eğitim merkezi ekibinin de sürece katkı sunduğu öğrenildi.

“EN UNUTULMAZ ANI YAŞADIK”

Sürpriz teklifin ardından konuşan Sıla Akkaya, beklenmedik anın kendisi için hayatının en özel deneyimlerinden biri olduğunu söyledi. Gökyüzünde gelen teklifin hem duygusal hem de unutulmaz olduğunu belirten Akkaya, pistteki sürpriz kalabalıkla birlikte mutluluğun katlandığını ifade etti.

Genç çift, arkadaşlarıyla birlikte günü kutlayarak bu özel anı uzun süre unutulmayacak bir hatıraya dönüştürdü.