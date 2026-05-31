Eskişehir'de kadının boynundaki 17 çeyrek altını çaldı
Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki kadının boynunda asılı olan yaklaşık piyasa değeri 185 bin TL olan 17 tane çeyrek altını çalan 2 kadının o anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler, polis tarafından yakalandı.
Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü saat 14.10'da Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahallesi'nde, Y.Ö. (52) isimli kadın kaldırımda oturduğu sırada yanına küçük çocuğu ve kadın geldi.
İki şahıs, bir süre konuşup oyaladıktan sonra kadının aniden boynundaki ipe sarılı 17 adet çeyrek altını koparıp kaçtı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Hırsızlık olayının polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine konuyla alakalı çalışma başlatıldı.
ALTINLAR ÇİMENLİK ALANDA BULUNDU
Şüphelinin kaçarken attığı altınlar, olay yerine yakın çimenlik alanda polisler tarafından bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce kente giriş çıkışlarını kapatan ve yakın bölgeye uygulama noktaları kuran ekiplerce, şüpheli bindiği taksi içinde yakandı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST BIRAKILDI
Ayrıca şüpheli kadının olay öncesi beraber hareket ettiği değerlendirilen bir kadın daha yakaladı.
Şüpheliler, D.Ç. (33) ve N.T. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden D.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.