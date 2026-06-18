Eskişehir'de kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralı: Şoför gözaltında
Eskişehir'de su dağıtım kamyonu, 9 yaşındaki Eymen E.'ye çarptı. Hastaneye kaldırılan Eymen'in durumu ciddi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
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Eskişehir Odunpazarı'na bağlı Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde bir su kamyonu, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Eymen E.’ye çarptı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eymen E., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eymen’in durumunun ciddi olduğu belirtildi.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Kamyon şoförü Barış K. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)