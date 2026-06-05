Eskişehir'de kaza noktası haline gelen sokak için çözüm bekleniyor

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan Çamlıca Mahallesi’ndeki Laleli Sokak ile 3070. Sokak’ın birleştiği nokta, mahalle sakinlerine göre uzun süredir riskli bir trafik noktası haline gelmiş durumda.

Ulusal Egemenlik Bulvarı yönünden gelen araçların yüksek hızla ana artere çıkması, bölgede kazaların artmasına neden oluyor.

Vatandaşlar, özellikle dar sokak yapısı ve kontrolsüz geçişlerin bu kazaları kaçınılmaz hale getirdiğini belirtiyor.

MAHALLELİDEN TEK YÖN VE KASİS TALEBİ

Bölge sakinleri, olası kazaların önüne geçilmesi için sokağın tek yön olarak düzenlenmesini ve hız kesici kasislerin yapılmasını istiyor. Ayrıca yol yüzeyindeki bozuklukların da kazaları artırdığı ifade ediliyor.

Mahalle halkı, ilgili kurumların bölgeye müdahale etmesini beklerken, mevcut durumun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

“SON SÜRAT GELİP KAZA YAPIYORLAR”

Konuyla ilgili görüş bildiren mahalle sakini Ekrem Kaya, bölgedeki sorunların uzun süredir devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Burası eskiden düzgündü ama yol bozuldu, çukurlar oluştu. Yukarıdan gelen araçlar çok hızlı geliyor, sabah saatlerinde karşıya geçmek bile riskli hale geldi. Son sürat gelip kaza yapıyorlar, çukurlara da aldırış eden yok.”

Kaya, sokak yapısının ana artere bağlandığı noktada dar bir mesafe bulunduğunu ve bu nedenle kazaların sıklaştığını ifade etti.

YOLUN BOZUKLUĞU VE YOĞUN TRAFİK RİSKİ ARTIRIYOR

Mahalle sakinleri, yolun uzun süredir bakımsız olduğunu ve çukurların sürüş güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Özellikle yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin de risk oluşturduğu ifade ediliyor.

Bölgedeki trafik akışının kontrolsüz olması nedeniyle sürücülerin zaman zaman manevra hataları yaptığı, bunun da kazalara zemin hazırladığı dile getiriliyor.

MAHALLELİDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Vatandaşlar, sokağın Ulusal Egemenlik Bulvarı ve Baksan yönünden giriş-çıkışlarının yeniden düzenlenmesini ve tek yön uygulamasına geçilmesini talep ediyor. Ayrıca yolun tamamen yenilenmesi ve trafik güvenliği önlemlerinin artırılması isteniyor.

Mahalleli, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde kazaların devam edeceği endişesini taşıyor.