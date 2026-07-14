Eskişehir'de kötü koku gelen evden ceset çıktı
Eskişehir'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelen yaşlı adamın annesinin ölümünden 5 gün sonra hayatını kaybettiği tespit edildi..
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Eskişehir'de 2 gündür haber alınamayan adamdan acı haber geldi.
Sivrihisar ilçesinin Yenice Mahallesi'nde 5 gün önce annesini kaybeden E.Ç. isimli yaşlı adamın evinden kötü kokular gelmesiyle komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bahse konu adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İtfaiye ekiplerinin girdiği evde hareketsiz yatan yaşlı erkek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis konuyla alakalı inceleme başlattı..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)