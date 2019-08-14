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Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

DHA | 14.08.2019 - 04:56..
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Türkiye'de bir önceki 15  orman yangını meydana gelmişti. Bunlara bir yenisi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını eklendi.

Çıkan yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale etmesine rağmen kontrol altına alınamadı.

EKSTRA TAKVİYE İSTENDİ

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendi.

YANGININ ÇEVRESİ SARILIYOR

Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına aralıksız olarak destek veriyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, tepelerdeki alevlerin söndürüldüğü görüldü. Ormanın ortasındaki yangın ise sürüyor.

EĞLENCEYİ BIRAKIP ÇALIŞMALARA KATILDILAR

Bu arada, yangın bölgesine yakın mesafedeki Kırka Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel şenliklerde eğlenen gençlere yangının büyüdüğü haberi ulaştı. Etkinliğe katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de gençlerden söndürme çalışmalarına katılmalarını isteyince eğlenceyi sonlandıran yaklaşık 150 kişi, kazma ve küreklerle çalışmalara katıldı.

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi


Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

Eskişehir’de orman yangını södürülemedi

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