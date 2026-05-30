Eskişehir'de otoparkta yakıt sızdıran araç alarmı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerindeki katlı otoparkta, bir aracın yakıt deposundan sızan akaryakıt nedeniyle otoparkta yoğun koku oluştu. Durumu fark eden görevliler, olası bir yangın ya da patlama riskine karşı hızlı şekilde harekete geçti.

OTOPARKTA YAKIT SIZINTISI TESPİT EDİLDİ

Otoparkın ikinci katında bulunan 26 TD 073 plakalı otomobilin yakıt deposunda sızıntı meydana geldi. Kısa sürede yayılan koku, otopark içerisinde tedirginliğe yol açtı.

Görevliler, aracın bulunduğu noktayı tespit ederek durumu kontrol altına almak için çevredeki alanı boşalttı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HIZLA DEVREYE ALINDI

Otopark çalışanları, olası bir yangın veya patlama riskine karşı bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İçeri giriş yapan sürücüler, yakıt kokusu nedeniyle ateş ve sigara kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, özellikle kapalı alanlarda akaryakıt sızıntılarının ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekerek tedbirlerin artırıldığını belirtti.

SIZAN YAKIT TOPRAKLA KONTROL ALTINA ALINDI

Aracın yakıt deposunun boşaltılmasının ardından zemine yayılan akaryakıtın yayılmasını önlemek amacıyla üzerine toprak serildi. Bu yöntemle olası bir tutuşma riskinin önüne geçildi.

Kısa süreli paniğe neden olan olay, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı. Otoparkta güvenlik tedbirlerinin bir süre daha sürdürüleceği öğrenildi.