Eskişehir'de takla atan otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Savaş Özdemir Teknoloji Bulvarı'nda Kerem G. (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Takla atan otomobil, refüjde ters dönerek durdu.

Tavanı ezilen araçtan sürücü Kerem G. ile yolcu E.G. (21), kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMLARI İYİ

Kazada hafif şekilde yaralanan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen sürücü Kerem G. ile yolcu E.G., ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.