Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 179 şüpheliye işlem yapıldı

Zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

179 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bu kapsamda mayıs ayı boyunca il genelinde çalışmalar yapıldı.

Ekiplerin 144 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 179 şüpheli hakkında işlem yapılırken 18 kişi tutuklandı, 161 kişi ise serbest bırakıldı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca denetimlerde 2 bin 129 gram metamfetamin, 3 bin 883 adet sentetik ecza hapı, bin 108,06 gram esrar, 96 adet ecstasy hap, 2 bin 31 gram bonzai, 22,03 gram kokain, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1,61 gram eroin, 47 adet fişek ve 322,81 gram afyon sakızı ele geçirildiği öğrenildi.