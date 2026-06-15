Esra Erol teyze oldu! Kardeşi Eda Erol anne oldu

Ekranların beğenilen sucularından Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti.

SUDA DOĞURDU

Eda Erol, evliliğinin ardından anne olma heyecanını da yaşadı. Cinsiyet partisinden bu yana anne olmak için gün sayan Eda Erol, hamilelik sürecini tamamlayarak suda doğum yöntemiyle oğlunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

BİR KEZ DAHA TEYZE OLDU

Bu mutlu gelişmeyle birlikte başarılı sunucu Esra Erol da büyük bir teyzelik sevinci yaşadı.

BARAN BEBEK

Doğum sürecini geride bırakan çiçeği burnunda anne Eda Erol, doğumun hemen ardından kişisel Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bebeğini kucağına alan taze anne, minik oğullarına Baran ismini verdiklerini ilan etti.