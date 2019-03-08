Ev hanımıydı, kulüp başkanı oldu

Kendisini bugünlere getiren Onok Kulübü'nün kapanmasına razı olmayan milli okçu, dpor yaptığı klübü satın aldı.

GENÇ YAŞINDA OMURİLİK FELCİ OLDU

Şehirlerarası yolcu otobüsünün 2001 yılında devrilmesi sonucu 21 yaşında omurilik felci olan Handan, 34 yaşına kadar sporla ilgilenmedi. Kısa bir süre başka bir takımda okçuluk yapmaya başlayan paralimpik okçu, sonrasında Onok Kulübü ile yoluna devam etti.

KULÜBÜN KAPANACAĞINI DUYUNCA KOLLARI SIVADI

Ankara'daki kulübün başkanlığını yürüten milli sporcu, "Onok Kulübünü eski başkanımız kapatacağını söylemişti. Ben de kapanmasını istemedim. Çünkü bu kulüp 'beni ben yapan' bir yerdi. Bu çarkı döndüreceğime inandım. Sonrasında bu işin ticaret kısmına girdim." değerlendirmesinde bulundu.

''EV HANIMIYDIM, MİLLİ OLDUM''

Hayatın kendisini yenilikler sunduğunu anlatan Handan, şöyle konuştu:

"Onok Kulübü başkanlığını yapıyorum. 34 yaşına kadar ev hanımıyken daha sonra sporun içinde olup milli olmak, daha sonra paralimpik oyunları görmek. Hayat hep bir basamak üste çıktı. 80 sporcumuz var. 8 yaş üzeri erkek ve kadın ile 5 engelli sporcum var. Hepsine aynı ilgiyi gösteriyorum. Sporcular belli bir kademeye geldikten sonra bize ihtiyaçları kalmıyor. Biz sadece mental olarak yardımcı oluyoruz. Sporcularımız ilk önce spor ahlakıyla yetişsin ve insan olsunlar diyorum."

SPONSORLARA ÇAĞRI YAPTI

Kulüp yönetmenin zorluklarını anlatan paralimpik sporcu, "Okçuluk malzemeleri pahalıdır. Genelde yurt dışından geliyor. Kur yükselince zorluk yaşıyoruz. Ailemin maddi desteğiyle bu sıkıntıları geride bıraktık. Sponsorlar olsa çok daha iyi olur. Çünkü engelli kardeşlerimiz çok çalışamıyor. Malzeme alınca sıkıntı yaşıyorlar. Bu konuda sponsor desteği olursa memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GEZİYOR

Tekerlekli sandalyede hayatını idame ettiren 38 yaşındaki sporcu, kızının doğumuyla hayatın kendisine yeni bir kapı açtığına inanıyor.

Geçirdiği kazadan 1,5 sene sonra bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini anlatan Handan Biroğlu, "Kızım olmasa bugün burada olmayacaktım. O gücü kendimde bulamazdım. Kızım benim için tetikleyici bir neden oldu." diye konuştu.