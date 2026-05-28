Everest'te yeni hız rekoru: 8 bin 849 metreye 9 saat 55 dakikada tırmandı

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest, bu kez zorlu doğa koşullarından çok kırılan bir hız rekoruyla gündeme geldi. ABD’li dağcı Tyler Andrews, 8 bin 849 metre yüksekliğindeki zirveye gerçekleştirdiği tırmanışı 9 saat 55 dakikada tamamlayarak yeni bir başarıya imza attı.

ÖNCEKİ REKOR GERİDE KALDI

Andrews’un elde ettiği derece, 2003 yılında Nepalli dağcı Şerpa Lhakpa tarafından kaydedilen 10 saat 56 dakikalık önceki rekoru geride bıraktı. Böylece Everest’te yaklaşık 22 yıl sonra yeni bir “hızlı tırmanış” rekoru ortaya çıkmış oldu.

EK OKSİJEN VE DESTEK EKİBİYLE TIRMANIŞ

Edinilen bilgilere göre Andrews, tırmanışı ek oksijen desteği kullanarak gerçekleştirdi. Solo bir çıkış yapan dağcıya, destek ekibinin süreç boyunca rehberlik ettiği ve ihtiyaç halinde oksijen, su ve yiyecek sağladığı aktarıldı.

REKORUN RESMİ ONAY SÜRECİ BEKLENİYOR

Andrews’un bu performansının Nepal yetkilileri tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Resmi doğrulamanın ardından rekorun uluslararası kayıtlara geçmesi bekleniyor.

KANSEP HASTALIĞINI YENDİ, GENÇLER İÇİN TIRMANDI

Geçmişte kanser hastalığını atlattığını belirten Andrews, bu tırmanışı yalnızca sportif bir hedef olarak değil, aynı zamanda sosyal bir amaç için gerçekleştirdiğini ifade etti. Dağcı, Ekvador ve Nepal’de imkânlara erişimi sınırlı genç sporculara destek olmak için fon toplamayı hedefliyor.

SEZON YOĞUN GEÇTİ, CAN KAYIPLARI YAŞANDI

Mayıs ayının başlarında ek oksijen kullanmadan Everest’e çıkmayı deneyen Andrews’un girişimi yarıda kalmıştı. Öte yandan bu sezon, hava koşullarının etkisiyle zirveye 950’den fazla dağcı ulaştı.

Sezon boyunca iki Hintli dağcı ile üç Nepalli rehberin yaşamını yitirdiği, toplamda 5 can kaybının yaşandığı bildirildi. En fazla ölümün kaydedildiği 2023 sezonunda ise 18 kişi hayatını kaybetmişti.