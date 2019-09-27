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Evinin önünde öldürülen adamın katili oğlu çıktı

İzmir'de evinin girişinde silahla vurulduğu tespit edilen kişinin katili oğlu çıktı. 19 yaşında katil olan genç, annesine uygulanan şiddet nedeniyle cinayet işlediğini söyledi.

İHA | 27.09.2019 - 17:51..
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İzmir'in Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan Osman Şaşmaz'ın (43) sabaha karşı evinin önünde yattığını görenler durumu hemen polise haber vermiş, yapılan incelemede Şaşmaz'ın silahla vurularak öldürüldüğü saptanmıştı.

Cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

BABASINI ANNESİNE KÖTÜ DAVRANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayete kurban giden Şaşmaz'ın oğlu B. Şaşmaz (19), Urla Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cinayeti itiraf etti. Gencin ilk ifadesinde, babasının annesine kötü davrandığını ve şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. B. Şaşmaz'ın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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