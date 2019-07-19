Hatay'dan 5 kişilik yabancı uyruklu grup, Kayseri'ye gelerek evlilik vaadiyle bir vatandaşın 40 bin lirasını dolandırdı.

SAHTE GELİN, BABA VE HALA ROLÜ

Ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda Hatay'da kendisini sözde evlenecek kadının babası olarak tanıtan yabancı uyruklu M.J. (41), sözde evlenecek olan kadının M.J. (20) ve yine senaryo gereği evlenecek kızın halası olarak tanıtılan kişinin de S.E.H. (29) olduğunu belirledi.

Evlilik vaadiyle kişileri kandıran suç çetesi yakalandı İZLE



40 BİN TL DEĞERİNDE ZİNNET EŞYASI

Yapılan araştırma sonucunda ekipler, şahısların sözde kız isteme merasiminin ardından müşteki şahısların yabancı uyruklu kadınları şahısları alarak Kayseri'ye geldiklerini, burada yaklaşık olarak 40 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak M.J.'ye düğün takısı olarak taktıklarını, akabinde şüpheliler M.J. ile S.E.H.'nin bir bahane ile takılan ziynet eşyaları ile birlikte ikametten ayrıldıklarını ve şüpheli M.J.'nin Hatay'dan kiraladığı araç ile Kayseri'ye gelerek M.A.E. (24) ve A.D. (25) ile kadınları alarak Kayseri'yi terk edip kayıplara karıştıklarını tespit etti.

BAŞKA İLLERDE DE SAHTECİLİK YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şahısların sahte gelin, sahte baba ve sahte hala rolüne girerek şimdiye kadar çeşitli illerde, vatandaşların 2 milyon lirasını dolandırdıkları tespit edildi.

ZANLILAR YAKALANDI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber 2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi yakalayarak Kayseri'ye getirdi.







