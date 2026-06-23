Eyfel Kulesi'nin yanındaki süs havuzunda yüzme keyfi

Paris'ten ilginç görüntüler geliyor.

Sıcak havanın etkili olduğu Paris'te vatandaşlar, serinlemenin yolunu arıyor.

Avrupa’yı etkisi altına alan bunaltıcı sıcak hava dalgası, Fransa’nın başkenti Paris’te günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

SAİNT MARTİN KANALI'NDA YÜZDÜLER

Sıcaklıktan kaçacak yer bulamayan yüzlerce Parisli, şehrin en ünlü su yollarından biri olan Saint-Martin Kanalı’na akın etti.

EYFEL KULESİ'NİN YANINDAKİ SÜS HAVUZU DA NASİBİNİ ALDI

Eyfel Kulesi’nin yanındaki süs havuzunda yüzen Türk vatandaşlarının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Süs havuzunda yüzen Türk vatandaşlarının videosu, kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.