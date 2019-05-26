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EYT'liler Yenikapı'da miting yaptı

Sandığa giderken yaşadıklarını düşüneceklerini söyleyen EYT'liler, emeklilik haklarının bir an önce verilmesi gerektiğini belirtti.

AA & Ensonhaber | 26.05.2019 - 15:41..
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EYT'liler Yenikapı'da miting yaptı

Prim gün sayısını doldurup, yaşı doldurmayı bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), bugün İstanbul’da düzenlenen miting için Yenikapı'da toplandı.

Mitingde konuşan EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak birlik mesajı verdi.

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"ALGI OLUŞTURULUYOR"

“Emekli olma hakkımız kutsaldır. Hak birilerinin insafı ya da sadaka değildir. Hak karşılığı ödenmiş olandır” diyen Özüpak, yıllarca çalışıp prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmalarına rağmen hükümetin 'erken emeklilik' açıklamalarıyla kendilerine karşı algı oluşturduğunu söyledi.

EYT'liler Yenikapı'da miting yaptı

Özüpak, “Kalan yaşamımızı, bugüne kadar biriktirdiklerimizi elden çıkararak sürdürmemizi bekliyorlar. Önce haklarımızı sınırlayıp, sonra 'Emekli olmak istiyorsanız BES'e para yatırın' diyorlar” dedi.

"YASALAR GERİYE DÖNÜK İŞLETİLEMEZ"

İmtiyaz istemediklerini ifade eden Özüpak, “Biz haklarımızın tanınmasını istiyoruz. İşe başlarken bize sunulan haklar ne ise onun uygulanmasını istiyoruz. Yasalar geriye dönük işletilemez” dedi.

EYT'liler Yenikapı'da miting yaptı

Yaklaşan 23 Haziran’da yapılacak seçimlere de değinen Özüpak’la birlikte kitle Maltepe mitinginde yapıldığı gibi şu sözleri tekrarladı: “Yerel seçimle birlikte en güzel demokratik tepkimiz, vatandaşlık görevimiz olan oylarımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan bizi dinleyen ve yanımızdan olanlardan yana kullanacaktık.”

"SANDIĞA GİTTİĞİMİZDE YAŞADIKLARIMIZI DÜŞÜNECEĞİZ"

Daha sonra oy kullanma hakkının bir vatandaşlık hakkı olduğunu ifade eden Özüpak, “Bu haklarımızı kullanırken sandığa gittiğimizde yaşadıklarımızı düşüneceğiz. Biz kazanılmış haklarımızın dışında bir şey istemedik. Ve sandığa gittiğimizde elimizi vicdanımıza koyacağız, haklarımızı düşüneceğiz. Bizim en büyük gücümüz birlikteliğimiz” dedi.

EYT'liler Yenikapı'da miting yaptı

"EMEKLİLİK YÜK DEĞİL HAKTIR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Emeklilik hakkı gasp edilen EYT'lilerle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Emeklilik temel bir haktır. Devletin temel bir sorumluluğudur. Bu mağduriyetin derhal kaldırılması gerekmektedir. Emeklilik yük değil bir haktır. Sizin mücadeleniz emeğimize ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir” dedi.

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