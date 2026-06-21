Eyüpsultan'da benzin istasyonuna silahlı saldırı: 3 yaralı
Eyüpsultan'da bir akaryakıt istasyonuna saldırı sonucu 1'i 18 yaşından küçük 3 kişi yaralandı. Polis, saldırganları arıyor.
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Eyüpsultan'da Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı yapıldı.
Olayda 17 yaşındaki Ege Kadir A., 18 yaşındaki Muhammet Ali S. ve 20 yaşındaki Abdullah M. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, 3 mermi kovanı ile 1 dolu fişek ele geçirdi.
Kaçan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)