Eyüpsultan'da tramvayda taciz: Şüpheli yolcular tarafından darbedildi

Dün öğle saatlerinde T4 Topkapı–Mescid-i Selam tramvay hattında seyir halindeki tramvayda bir kişinin, 17 yaşlarında olduğu belirtilen bir kıza yönelik tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Durumu fark eden yolcuların tepki göstermesiyle araç içinde gerginlik yaşandı.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ, ŞÜPHELİ DARBEDİLDİ

Taciz iddiası üzerine tepki gösteren bazı yolcular, şüpheliye müdahale ederek darbetti. Tramvay içinde kısa sürede büyüyen olay, diğer yolcuların da dahil olmasıyla kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Şüpheli, yaşanan arbede sonrası Eyüpsultan Demirkapı durağında indirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Durağa indirilen şüpheli, burada bulunan güvenlik görevlilerine teslim edildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürerek gözaltına aldı.

“O SENİN EVLADIN YAŞINDA” SÖZLERİ KAMERAYA YANSIDI

Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Tramvay içinde bazı yolcuların, şüpheliye tepki gösterdiği ve “O senin evladın yaşında, o daha ufacık bir çocuk” şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.

Görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.