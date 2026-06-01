Farah Zeynep Abdullah, Kılıçdaroğlu için 'Tiksiniyorum' yazdı: 2023'te destekliyordu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kadınlar hakkındaki tartışmalı tutumu nedeniyle tartışma konusu olan ABD'li rapçi Kanye West'in önceki gün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda verdiği konsere katılması nedeniyle feministlerden tepki gördü.

Abdullah, daha önce, evli oldukları dönemde eşi Nebahat Çehre'ye şiddet uygulayan Yılmaz Güney'e destek veren feministleri eleştiren açıklamalarıyla gündeme geldi.

"YILMAZ GÜNEY'İN FİLMLERİNE GİTMEYİN DEMEZDİM"

Abdullah, Yımaz Güney'e tepki gösterirken Kanye West'in konserine gitmesi nedeniyle gelen eleştirilere X hesabından paylaştığı mesajla yanıt verdi.

Yılmaz Güney'in kutsanmasına karşı olduğunu belirten Abdullah, "Şu an yaşıyor olsaydı, sinema yapıyor olsaydı gitsin köşede çürüsün de demezdim. Filmlerini izlemeyin de demezdim ama şahıs olarak yüceltmeyin derdim yine." ifadelerini kullandı.

"KANYE WEST MÜZİĞE YÖN VERMİŞ BİRİ"

Kanye West'in suçlandığı konularla ilgili özürler dilediğini belirten Abdullah, Kanye West için şunları yazdı:

"Kanye West'i yüceltmiyorum, 'on numara adam abi ölürüm' falan demiyorum, anıtlaştırmıyorum. Sevdiğim şarkıları var, sırf vokal değil prodüktör olarak, marka olarak, yaratıcılığıyla ve sanat vizyonuyla tarih yazmış. Müziğe, modaya yön vermiş ciddi iz bırakmış biri."

OZAN GÜVEN TEPKİLERİNİ ELEŞTİRDİ

Abdullah, eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hüküm giyen Ozan Güven'in geçtiğimiz günlerde oturduğu bir eğlence mekanından feministlerin tepkisiyle kovulması hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Ceza almış birinin dışarıda gezmesinin sebebini, cezayı verene sormak gerekmiyor mu? Dahası bunu bir talebe dönüştürmek, insanları anlama ve insanlara anlatma fırsatını es geçmemek? Sırf yapabiliyorsun diye birinin üstüne giderek mekandan çıkartmaya çalışmanın politik karşılığını göremiyorum."

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Abdullah'ın, Kanye West ve Ozan Güven hakkındaki sözlerinin arkasından mesajının son cümlesinde "Bu arada Kılıçdaroğlu, senden tiksiniyorum." ifadesine yer vermesi dikkat çekti.

2023'TE DESTEKLİYORDU

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Abdullah, geçmişte kendisine destek veren mesajlar paylaşıyordu.

2023'te Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimin 14 Mayıs'taki ilk turunun olduğu gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Sen git diye katılım rekoru kırdık, neye teşekkür ediyorsun?" diye tweet atmıştı.