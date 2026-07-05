Fas'ın çeyrek finale çıkması Arap coğrafyasında coşkuyla kutlandı

Fas'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi, Arap dünyasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Fas Milli Takımının, Kanada karşısında elde ettiği galibiyetin ardından başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinde halk sokaklara döküldü.

ARAP COĞRAFYASINDA BÜYÜK COŞKU

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli futbolsever, Fas bayrakları açarak çeyrek final sevincini paylaştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da maçı dev ekranlardan takip eden kalabalıklar galibiyeti coşkuyla kutlarken, Yemen'in Aden kentinde de Fas'ın başarısı havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'daki kafelerde de benzer kutlama manzaraları yaşandı ve Fas bayrakları dalgalandırıldı.

ÇEYREK FİNAL COŞKUSU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başkent Rabat, Kazablanka ve Tanca başta olmak üzere Fas'ın genelinde binlerce kişi meydanlara akın etti.

"Deyima Fas" (Daima Fas) ve "Sir sir" (Yürü yürü) sloganları atan taraftarlar, çeyrek final coşkusunu sokaklarda yaşadı.

2022'DE TARİH YAZMIŞLARDI

2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı olarak tarihi bir başarıya imza atan ve turnuvayı dördüncü tamamlayan Fas, bu şampiyonada da iddiasını sürdürüyor.