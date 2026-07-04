Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi, eşinin tedavisi ise sürüyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, kiraz yedikten sonra evlerinde rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla götürüldükleri Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, yaşamını yitirdi.
Rahime Derin'in tedavisi ise devam ediyor.
Derin çiftinin kiraz yediği ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri üzerinde duruluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)